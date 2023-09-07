Лариса Гузеева стала тещей в трейлере новой комедии

Кинокомпания «ТЕМП» и дистрибьютор «Централ Партнершип» опубликовали трейлер семейной комедии Аскара Узабаева «Теща» с юмористом Гариком Харламовым и телеведущей и актрисой Ларисой Гузеевой в главных ролях.

Героиня Гузеевой Ольга Николаевна главная дома и на работе, и единственный, кто нарушает порядок в ее жизни, — зять. Окончательно ситуация выходит из под контроля на семейном празднике.

Сама Гузеева сомневалась, соглашаясь на эту роль, поскольку равнодушна к жанру комедии.

«Меня привлекло то, что персонаж Тещи раскрывается по-новому. Но в то же время, она именно тот тип женщин, про который слагают анекдоты и частушки. Их все терпеть не могут, и я в том числе», — сказала она.

Гарик Харламов, сыгравший Зятя, считает, что на съемочной площадке старые размолвки разрешались с юмором.

«В первый день знакомства Лариса Андреевна сказала мне: «Я думала, ты меня ненавидишь». Я же ответил: «Как я могу Вас ненавидеть, если мы даже не знакомы?». Так и начали работать, было весело, а в итоге получился очень крутой эксперимент», — сказал Харламов, ранее не раз публиковавший иронические посты об актрисе.

Также в фильме сыграли Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов и др.

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