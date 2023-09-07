Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно прокатное название последнего мультфильма Миядзаки в РФ

Последний мультфильм Миядзаки выйдет в РФ под названием «Мальчик и птица»

close
100%
Studio Ghibli

Первый за десять лет анимационный фильм японского мультипликатора Хаяо Миядзаки выйдет в России под официальным локализованным названием «Мальчик и птица». Об этом сообщила в своем Telegram-канале прокатная компания «Русский репортаж».

В широкий российский прокат мультфильм выйдет в ноябре.

7 сентября, «Мальчик и птица» откроет кинофестиваль в Торонто.

В основу сценария картины легла книга японского писателя Есино Гэндзабуро «Как поживаете?», опубликованная в 1937 году. Проект расскажет об эмоциональном и философском развитии маленького мальчика на фоне семейной трагедии. Точная дата проката в России пока неизвестна. Предполагается, что эта картина станет последней в карьере 82-летнего аниматора.

Ведущий продюсер студии Ghibli Тошио Судзуки заявил, что шоураннеры решили отказаться от какой-либо рекламы проекта, так как не хотят раскрывать сюжет аниме.

Первые кадры из мультфильма появились в прессе в августе.

Ранее Отар Кушанашвили назвал причину предполагаемого облысения Малахова.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях