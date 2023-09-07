Стало известно прокатное название последнего мультфильма Миядзаки в РФ

Первый за десять лет анимационный фильм японского мультипликатора Хаяо Миядзаки выйдет в России под официальным локализованным названием «Мальчик и птица». Об этом сообщила в своем Telegram-канале прокатная компания «Русский репортаж».

В широкий российский прокат мультфильм выйдет в ноябре.

7 сентября, «Мальчик и птица» откроет кинофестиваль в Торонто.

В основу сценария картины легла книга японского писателя Есино Гэндзабуро «Как поживаете?», опубликованная в 1937 году. Проект расскажет об эмоциональном и философском развитии маленького мальчика на фоне семейной трагедии. Точная дата проката в России пока неизвестна. Предполагается, что эта картина станет последней в карьере 82-летнего аниматора.

Ведущий продюсер студии Ghibli Тошио Судзуки заявил, что шоураннеры решили отказаться от какой-либо рекламы проекта, так как не хотят раскрывать сюжет аниме.

Первые кадры из мультфильма появились в прессе в августе.

Ранее Отар Кушанашвили назвал причину предполагаемого облысения Малахова.