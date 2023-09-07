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«Это просто кринж»: Малиновская о пластическом хирурге Хайдарове

Модель Малиновская заявила, что Хайдаров калечит женщин в промышленных масштабах

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Malinovskaya_tv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и телеведущая Маша Малиновская высказалась матом в беседе с Telegram-каналом «Звездач» о работах пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Малиновская отметила, что видела и довольные отзывы о Хайдарове. Однако она все же посоветовала женщинам «не вестись» на рекламу хирурга в социальных сетях. Звезда заявила, что Хайдаров калечит женщин «в промышленных масштабах».

«Мне кажется, это вообще не очень нормально, когда доктор во время и после операции со штативом над пациентом без сознания демонстрирует его формы. <…> Это просто кринж», — отметила телеведущая.

22 июля певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции.

Певица Любовь Успенская поддержала Славу, заявив, что тоже осталась недовольна своей пластикой у Хайдарова. После еще 52 девушки подписали коллективное письмо против хирурга. Делом со стороны пострадавших занимается адвокат Елена Сенина.

Ранее певица Слава разрыдалась из-за Хайдарова на съемках шоу.

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