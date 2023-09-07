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Поклонники Малахова стали жертвами мошенников

Телеведущий Андрей Малахов предупредил о мошенниках, представляющихся его именем

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Global Look Press

Телеведущий Андрей Малахов сообщил в Telegram-канале, что в социальной сети появились мошенники, которые представляются его именем.

По словам Малахова, злоумышленник создал личный Telegram-аккаунт с его именем и аватаром и пишет его поклонникам. Звезда уверил, что никакого отношения к нему этот контакт не имеет. Он попросил сразу блокировать страницу, если с нее будут приходить личные сообщения.

«Берегите себя и своих близких, а если мы знакомы — пишите мне лично, чтобы проверить информацию», — отметил телеведущий.

14 августа Малахов рассказал, что британская модель Наоми Кэмпбелл опоздала на съемки «Пусть говорят» на два часа.

Выпуск «Пусть говорят» с Наоми Кэмпбелл вышел в ноябре 2010 года. В съемке также поучаствовала мать модели Валери Моррис. В эфире ток-шоу звезда попробовала каравай, послушала русскую народную музыку. Певец Филипп Киркоров исполнил свой хит «Дива» для Кэмпбелл в прямом эфире из Екатеринбурга.

По словам Малахова, Киркорову пришлось несколько раз выходить на бис, чтобы спеть для Кэмпбелл.

Ранее Zivert рассказала, как ей предлагали «секс за гроши».

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