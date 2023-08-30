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Адвокат певицы Славы рассказала, как относится к травле в свой адрес

Адвокат Славы Сенина заявила, что не обращает внимания на травлю

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nastya_slava/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Адвокат певицы Славы Елена Сенина в интервью kp.ru рассказала, как относится к травле в свой адрес на фоне судебного разбирательства со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым после проведенных им пластических операций. Ранее об информационных нападках в адрес правозащитницы сообщала сама артистка.

«Что тут можно сказать? У всех свои методы борьбы: у кого-то чистые, у кого-то грязные. Я не обращаю на это все внимание, делаю свою работу. Умные люди все понимают. Я знаю, кто это все заказывает и сколько за эти сочинения платят», — сказала Сенина.

Она подчеркнула, что будет вести себя достойно в любой ситуации. При этом адвокат планирует подать заявление о подкупе в СМИ и клевете в суд.

Слава предъявила обвинения Хайдарову в конце июля, после того, как осталась недовольна пластической операцией груди. Она рассказала, что после вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам хирург заявил, что артистка не соблюдала рекомендации по уходу за послеоперационными шрамами.

Ранее адвокат Славы показала фото работающих без перчаток хирургов в клинике Хайдарова.

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