Режиссер из США отказалась от жюри польского конкурса из-за запрета русской музыки

Оперный и театральный режиссер Франческа Замбелло призналась, что отказалась от членства в жюри во Втором международном конкурсе имени Кароля Шимановского в Катовице из-за запрета русской музыки. Об этом стало известно изданию OperaWire.

В своем заявлении, направленном организаторам, Замбелло подчеркнула, что не согласна с политикой президента России, однако она против отмены «русской истории, музыки и искусства».

Режиссер отметила, что у нее есть медаль «За заслуги перед культурой России». При этом она также представляет США в области искусства, будучи художественным руководителем Вашингтонской национальной оперы.

«Учитывая все это, я вынуждена отказаться от участия, как бы мне ни хотелось приехать в Польшу», — заявила Замбелло.

Накануне, отмечает OperaWire, конкурс классической музыки имени Шимановского в Польше опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что отказывается в этом году от исполнения произведений российских композиторов в знак солидарности с украинским народом.

Режиссер Франческа Замбелло — худрук Вашингтонской национальной оперы и Глиммергласского фестиваля. За свою карьеру постановщица награждена правительствами Франции и России за вклад в местную культуру. Она также стала лауреатом трех премий Лоуренса Оливье и др.

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