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Помощница Пугачевой ответила на слова стилиста Ровалса о возвращении певицы в Россию

Помощница Пугачевой Чупракова заявила, что певица пока не собирается в Россию

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alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Помощница Аллы Пугачевой Елена Чупракова в беседе с изданием «Абзац» опровергла слова стилиста Джорджа Ровалса о возвращении артистки в Россию.

Чупракова отметила, что не знает, кто такой Ровалс. Помощница звезды не получала никакой информации о ее приезде. Женщина отметила, что артистка нормально себя чувствует, но пока не собирается выходить на сцену. Чупракова отметила, что не в курсе творческих планов Пугачевой.

В августе 2023 года стилист Джордж Ровалс заявил, что поддерживает связь с Пугачевой. По его мнению, Примадонна обязательно вернется в России и поквитается с теми, кто ее критикует.

В октябре 2022 года Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) улетела из России в Израиль.

В сентябре 2022 года Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Поводом для этого стало «осуществление политической деятельности», среди иностранных источников финансирования нашли украинские.

В июле 2023 года Галкин и Пугачева посетили музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. Мероприятие прошло в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале. На нем пародист спел дуэтом с певицей Лаймой Вайкуле ее хит «Листья желтые» на латышском языке.

Ранее Галкин высмеял слухи, что «никому не нужен» за рубежом после отмены концерта.

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