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Сергей Лазарев откажется от роли Фигаро после 10 лет игры в спектакле

Певец Сергей Лазарев заявил, что больше не намерен играть в «Женитьбе Фигаро»

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Иван Руднев/РИА Новости

Певец Сергей Лазарев в своем Telegram-канале заявил, что последний раз сыграет главную роль в спектакле «Женитьба Фигаро» 11 и 12 сентября.

«Я принял решение покинуть этот спектакль. Играл эту роль 10 лет. Решил, что надо поставить красивую жирную точку. А может, многоточие. Как пойдет. Уверен, чтобы начать что-то новое, нужно, чтобы старое завершилось. 10 лет — это красивая цифра», — заявил Лазарев.

Певец играл главную роль в постановке Театра имени Пушкина, однако из-за большого ремонта прощальные для Лазарева спектакли пройдут на сцене Театра Российской армии.

Незадолго до этого музыкант поддержал дебютную песню своей бывшей возлюбленной Леры Кудрявцевой. Он отметился в комментариях под постом телеведущей, пошутил и выразил ей свою поддержку.

«Кудрявцева запела! Вот не зря все-таки отдал ей свою молодость, хоть чего-то хорошее переняла у меня. А если серьезно, Лерчик, Катя — это очень здорово! И песня стебная, и клип», — говорил Лазарев.

Ранее Клава Кока отвергла стриптизера в шоу «Сердце Клавы».

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