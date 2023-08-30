Известный кинопереводчик госпитализирован в Москве

Кинопереводчик Василий Горчаков попал в московскую больницу. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

72-летний Горчаков был госпитализирован с переломом плеча. По данным издания, переводчик получил травму в результате падения. Мужчина находился в нетрезвом виде. После неудачного падения ему вызвали бригаду скорой помощи.

В общей сложности Горчаков перевел более 6 тысяч картин. Помимо работы над фильмами мужчина выступает в качестве синхронного переводчика на мероприятиях. Он был личным переводчиком Роберта де Ниро, Мерил Стрип, Джека Николсона, Стивена Сигала на Московском международном кинофестивале.

Горчаков также был на киностудии «Мосфильм» каскадером и постановщиком трюков на киностудии «Мосфильм». Он работал над фильмами «Емельян Пугачев», «Поговорим, брат…», «Али-Баба и сорок разбойников», «Кто заплатит за удачу?», «Шальная пуля», «Ларец Марии Медичи».

С 1990 по 1991-й Горчаков был голосом программы «Горячая десятка MTV» на ЦТ СССР. Он работал в таких передачах, как «Феномен» и «Прожекторперисхилтон».

Ранее дочь актрисы Ларисы Голубкиной рассказала о ее самочувствии после госпитализации.