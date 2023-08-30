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Жена пластического хирурга Хайдарова написала заявление в полицию из-за угроз

Жена хирурга Тимура Хайдарова Сильваши написала заявление в полицию из-за угроз

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Жена пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши подала заявление в суд на бывшего пациента мужа Александра Вдовина. Об этом сообщил адвокат хирурга Александр Бенхин в беседе с kp.ru.

Причиной подачи заявления стали угрозы со стороны Вдовина. По словам Бенхина, во время отпуска семьи в Греции мужчина «буквально заваливал» Сильваши голосовыми сообщениями, в которых грозился встретить ее в аэропорту и приехать к ней домой. Адвокат отметил, что бывший пациент делал это в «адекватном состоянии» и запугал семью Хайдарова.

«Поэтому по прибытии в Россию Светлана в сопровождении моей жены, тоже юриста, Алены Коробейниковой — она же довольная пациентка Хайдарова, которая сделала у него грудь, — отправилась в полицию, где написала заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности Александра Вдовина», — рассказал Бенхин.

Бенхин заявил, что на данный момент Вдовин скрывается — мужчина не явился в полицию для разъяснительной беседы.

10 августа челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин признался, что пострадал от Хайдарова. Мужчина увеличивал ягодицы у специалиста в 2017 году за 1 млн 750 тысяч рублей. После хирургического вмешательства ягодицы стали кривые, позже одна из них начала воспаляться и гнить.

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