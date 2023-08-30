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Российская юмористка описала опыт работы с руководителем «Аншлага» Региной Дубовицкой

Комик Аранова заявила, что глава «Аншлага» Дубовицкая разбирается в юморе

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Natalya Loginova/Global Look Press

Юмористка Елизавета Варвара Аранова в подкасте на YouTube-канале «Канал Коваля» рассказала об опыте работы с руководителем комедийной труппы «Аншлаг» Регины Дубовицкой.

Она уточнила, что какое-то время работала автором шуток на телешоу «Мастер смеха», где молодые комики соревновались между собой в искусстве юмора. В проекте победила знакомая Арановой Карина Мейханаджян, девушке предложили стать резидентом «Аншлага», и она согласилась. Затем они вместе с Арановой стали придумывать монолог, с которым можно было бы выступить в рамках концерта труппы, редактировала его лично Дубовицкая.

«Мы редактировались у Регины Дубовицкой с ней в «Аншлаге». Понятно, что она олдскульная, но именно в плане работы мозга… она норм, она разбирается в юморе, если честно. Это просто оформлено в такую несовременную штуку», — отметила Аранова.

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