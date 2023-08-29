Безрукова расстроило состояние исторических мест Троицка

Актер театра и кино Сергей Безруков хочет переговорить с губернатором Алексеем Текслером о состоянии исторических мест города Троицка, которое расстроило его. Об этом пишет Ura.ru.

Приехавший в город на съемки сериала «Плевако» артист отметил, что особенно переживает за пассаж братьев Яушевых.

«Он находится в таком аварийном состоянии, но там можно все восстановить. Я призываю все и вся. Буду разговаривать с губернатором Алексеем Текслером, чтобы за это взялись», — сказал Безруков.

Безруков предложил привлекать на малую родину адвоката Плевако меценатов со всей России, поскольку это место, по его мнению, будет хорошей съемочной площадкой для сцен из уездных городков и туристическим местом.

«Ратую за то, чтобы дом Плевако сделали музеем. Умоляю! Сделайте и сохраните, раз есть историческое место», — потребовал актер.

Пассаж братьев Яушевых, построенный в 1911 году, входит в число памятников культурного наследия РФ. При советской власти торговая площадь стала военным складом, а после — цехом электромеханического завода.

Действие сериала Анны Матисон «Плевако» происходит в 1880 году. По сюжету 38-летний адвокат находится на пике популярности, у него есть семья, успешная контора, налажен быт. Привычный уклад жизни Плевако начинает рушиться, когда он берется за дело Прасковьи Качки, устроившей расправу над бывшим любовником. Безруков играет в картине главную роль.

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