Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Безрукова расстроило состояние исторических мест Троицка

Актер Безруков потребовал, чтобы дом адвоката Плевако сделали музеем

close
100%
Администрация города Троицка Челябинской области/VK

Актер театра и кино Сергей Безруков хочет переговорить с губернатором Алексеем Текслером о состоянии исторических мест города Троицка, которое расстроило его. Об этом пишет Ura.ru.

Приехавший в город на съемки сериала «Плевако» артист отметил, что особенно переживает за пассаж братьев Яушевых.

«Он находится в таком аварийном состоянии, но там можно все восстановить. Я призываю все и вся. Буду разговаривать с губернатором Алексеем Текслером, чтобы за это взялись», — сказал Безруков.

Безруков предложил привлекать на малую родину адвоката Плевако меценатов со всей России, поскольку это место, по его мнению, будет хорошей съемочной площадкой для сцен из уездных городков и туристическим местом.

«Ратую за то, чтобы дом Плевако сделали музеем. Умоляю! Сделайте и сохраните, раз есть историческое место», — потребовал актер.

Пассаж братьев Яушевых, построенный в 1911 году, входит в число памятников культурного наследия РФ. При советской власти торговая площадь стала военным складом, а после — цехом электромеханического завода.

Действие сериала Анны Матисон «Плевако» происходит в 1880 году. По сюжету 38-летний адвокат находится на пике популярности, у него есть семья, успешная контора, налажен быт. Привычный уклад жизни Плевако начинает рушиться, когда он берется за дело Прасковьи Качки, устроившей расправу над бывшим любовником. Безруков играет в картине главную роль.

Ранее «Ленком» отменил гастроли в Израиле из-за угроз.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях