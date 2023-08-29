«Ленком» отменил гастроли в Израиле из-за угроз

Гастроли театра «Ленкома Марка Захарова» в Израиле откладываются из-за поступающих театру угроз. Это подтвердил в беседе с РИА Новости директор театра Марк Варшавер.

Артисты должны были с 29 октября выходить на сцену театра «Габима».

«Дело в том, что кучка хулиганов во главе с актером Анатолием Белым, который хорошо известен в России, угрожают и собираются не допустить гастроли «Ленкома». Нам не надо проблем. Мне как руководителю театра гораздо важнее здоровье моих артистов и сотрудников, — а мы должны были поехать туда большим коллективом в сто человек, — чем гастроли», — объяснил свое решение Варшавер.

По словам Варшавера, чтоб не рисковать, театр поставил руководство театра «Габима» в известность о решении отложить гастроли до лучших времен, когда можно будет приехать без всяких опасений.

«Жалко только публику, которая уже приобрела билеты, а они в Тель-Авиве были раскуплены за несколько дней», — уточнил Варшавер.

Накануне покинувший Россию актер Анатолий Белый назвал кощунством планы театра поехать на гастроли в Израиль и опубликовал в соцсетях несколько постов с призывом подписать письмо протеста против гастролей своих московских коллег. После этого продюсеру тура стали поступать угрозы.

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