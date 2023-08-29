Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ленком» отменил гастроли в Израиле из-за угроз

Директор «Ленкома» Варшавер: гастроли в Израиле отложили до лучших времен

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Гастроли театра «Ленкома Марка Захарова» в Израиле откладываются из-за поступающих театру угроз. Это подтвердил в беседе с РИА Новости директор театра Марк Варшавер.

Артисты должны были с 29 октября выходить на сцену театра «Габима».

«Дело в том, что кучка хулиганов во главе с актером Анатолием Белым, который хорошо известен в России, угрожают и собираются не допустить гастроли «Ленкома». Нам не надо проблем. Мне как руководителю театра гораздо важнее здоровье моих артистов и сотрудников, — а мы должны были поехать туда большим коллективом в сто человек, — чем гастроли», — объяснил свое решение Варшавер.

По словам Варшавера, чтоб не рисковать, театр поставил руководство театра «Габима» в известность о решении отложить гастроли до лучших времен, когда можно будет приехать без всяких опасений.

«Жалко только публику, которая уже приобрела билеты, а они в Тель-Авиве были раскуплены за несколько дней», — уточнил Варшавер.

Накануне покинувший Россию актер Анатолий Белый назвал кощунством планы театра поехать на гастроли в Израиль и опубликовал в соцсетях несколько постов с призывом подписать письмо протеста против гастролей своих московских коллег. После этого продюсеру тура стали поступать угрозы.

Ранее дочь актрисы Ларисы Голубкиной рассказала о ее самочувствии после госпитализации.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях