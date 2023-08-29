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Названы самые популярные певцы этого лета

Рэпер Macan стал самым популярным артистом этого лета

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1macan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Macan стал самым популярным артистом этого лета, обогнав по прослушиваниям Анну Asti. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Яндекс Музыки».

При этом его коллега Bushido Zho оказался самым успешным исполнителем среди молодежной аудитории до 25 лет. Артист вырвался в лидеры номинации «Главный по зуму», а также попал в топ-3 исполнителей этого лета. Коллаборация музыканта с Heronwater «Дай мне посмотреть» также забрала награду «Летний вайб на репите», ее в среднем переслушивали по семь раз.

Певица Анна Asti выделилась в номинации «Самый успешный летний релиз» со своим треком «Царица». Вторую строчку этого топа занял еще один трек Bushido Zho с Aarne «Вместе». А тройку лидеров закрыл сингл хитмейкера Macan «Самый пьяный округ в мире». 21-летний музыкант также стал самым успешным артистом лета 2023 года, обогнав по прослушиваниям таких артистов, как Анна Asti и MiyaGi & Эндшпиль.

Совместный ремикс «Плохая девочка» группы «Винтаж» и исполнителей ТРАВМА, SKIDRI, DVRKLXGHT занял лидирующую позицию в номинации «Летний тур по плейлистам». Он попал в наибольшее количество редакторских плейлистов.

Ранее певица Алсу объяснила, почему отказалась от музыкальной карьеры после брака.

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