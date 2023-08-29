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«Они хотят славы»: Настя Крайнова объяснила, почему не дружит с коллегами по шоу-бизнесу

Певица Настя Крайнова призналась, что не дружит со звездами из-за конкуренции

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nastyakraynova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Настя Крайнова призналась, что не ищет подруг среди других звезд шоу-бизнеса. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

«Если мы будем, конечно, искать в самом шоу-бизнесе подружек, то я думаю, скорее всего сложновато будет. Они хотят славы, денег. И когда с тобой находится такая же конкурентоспособная девчонка, естественно ты будешь стараться перетянуть на себя одеяло», — высказалась Крайнова.

Девушка считает, что дружба между женщинами имеет больше шансов на успех, если они работают и развиваются в разных сферах. По мнению Крайновой, в противном случае между ними всегда будет присутствовать конкуренция. При этом звезда подчеркнула, что не считает это нормальным.

«Хотя я считаю, что это абсолютная глупость — конкурировать с кем-то. Ты один единственный и индивидуальный человек, и я думаю, этого достаточно», — резюмировала звезда.

Ранее Светлана Немоляева осудила эмигрировавшую Чулпан Хаматову за «грязные» слова о России.

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