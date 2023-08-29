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Катя IOWA объяснила, почему в детстве ее считали выскочкой

Певица Катя IOWA не могла найти друзей в детстве из-за рваной одежды

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katya_iowa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Катя IOWA в интервью «СтарХиту» призналась, что в детстве не могла завести друзей из-за того, что носила «лохмотья».

«Я не могла найти себе друзей, которые бы не считали меня выскочкой. Из странного у меня была одежда. Я не могла ничего себе позволить и из лоскутов протертых джинсов собирала «франкенштейна». Я ходила в лохмотьях, но сейчас это называется модой», — вспомнила IOWA.

Она добавила, что после рождения ребенка у нее появилось больше друзей из числа знакомых с детьми. По словам певицы, они иногда вместе отдыхают в бане и катаются на лодках. Вместе с этим звезда заверила, что ей льстят слова блогера Карины Нигай, которая назвала ее самой стильной знаменитостью на российской эстраде.

Екатерина Иванчикова замужем за гитаристом из группы IOWA, они поженились в 2012 году. Звезда рассказывала в интервью, что семь лет ждала предложения руки и сердца от любимого человека. А через четыре года после свадьбы супруги обвенчались в Карелии.

Ранее Илья Резник рассказал, за что был обижен на Аллу Пугачеву.

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