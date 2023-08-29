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Сиквел «Капитана Марвела» может стать самым коротким у Marvel

Comicbook: фильм «Марвелы» станет самым коротким в истории Marvel

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Marvel Studios

Фильм «Марвелы» (другое название — «Капитан Марвел 2») может стать самым коротким супергеройским боевиком во вселенной Marvel. Об этом сообщает Comicbook.

Издание отмечает, что хронометраж ленты составит около 1 часа 38 минут, а если убрать титры — 1 час 33 минуты.

На данный момент самыми короткими фильмами Marvel считаются «Невероятный Халк» 2008 года и «Тор 2: Царство тьмы», которые идут 1 час 52 минуты.

В мировой прокат «Капитан Марвел 2» выйдет 10 ноября 2023 года. Режиссеркой фильма стала Ниа Дакоста («Кэндимен»). Картина будет частью Пятой фазы киновселенной Marvel.

В конце июля студия показала первый трейлер будущего проекта. В нем показано, как в результате исследования червоточины, связанной с расой крии, способности Кэрол Дэнверс (Бри Ларсон) оказываются связаны со способностями Моники Рамбо (Тейона Паррис) и Камалы Хан (Иман Веллани). Из-за этого при каждом их применении девушки меняются друг с другом местами, что вынуждает супергероинь объединиться и выяснить причину, по которой это происходит. Помогать им будет персонаж Сэмюэла Л. Джексона Ник Фьюри.

Ранее фильм «Вызов» вошел в топ-10 российского проката.

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