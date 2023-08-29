Анастасия Волочкова придет на линейку 1 сентября с чужой дочерью

Балерина Анастасия Волочкова в разговоре с «Пятым каналом» призналась, что 1 сентября придет на школьную линейку со старшей дочерью своей домработницы.

«В этом году 1-го сентября я пойду на линейку, провожать в школу старшую дочку нашей Лолочки. <…> Поведем ее в школу неподалеку от нашего дома. Провожаем дочку в первый класс», — заявила Волочкова.

Она напомнила, что домохозяйка Лолита живет с мужем и детьми на территории ее участка уже восемь лет. По словам Волочковой, за это время у женщины родились дети — теперь она не только следит за домом, но и подрабатывает администратором балерины — отвечает на звонки и помогает решать различные проблемы. Танцовщица призналась, что считает этих людей членами своей семьи.

Родная дочь балерины Ариадна Волочкова уже несколько лет живет со своим отцом Игорем Вдовиным. Девушка объясняла в интервью, что квартира родителя находится в центре Москвы, и ей гораздо удобнее добираться от него до школы и на тренировки. А с матерью она встречается в свободное время и приезжает к ней в гости.

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