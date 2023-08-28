Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стала известна дата выхода нового сезона «Иванько»

Второй сезон сериала «Иванько» выйдет 18 сентября

close
100%
ТНТ

Второй сезон сериала «Иванько» выйдет 18 сентября. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители ТНТ и Good Story Media.

Сериал рассказывает историю непохожих друг на друга людей, которые отчаянно пытаются наладить свою жизнь, но запутываются еще больше. В новых сериях вернутся к своим ролям — Валентина Мазунина, Лина Миримская, Виктория Заболотная, Денис Шведов, Алексей Вертков, Михаил Тройник, Анастасия Акатова, Антон Шаврин. К ним присоединился звезда сериала «Патриот» Дмитрий Журавлев.

Режиссером второго сезона стала креативный продюсер и сценарист «Иванько» Ксения Воронина. Она известна по работе над проектами «Физрук» и «Универ». Режиссер назвала основной из главных тем проекта — принятие. Также в новых эпизодах затронут отношения между мужчинами и женщинами, тему отцов и детей и самореализацию.

«Принятие, в первую очередь, себя. Что такое принятие, как полюбить себя, понять, чего ты хочешь от жизни, к чему стремишься, насколько это тебе важно, почему у тебя что-что не получается. Героини ищут ответ ответ на вопрос, что есть счастье для них, кто они вообще такие и как себя полюбить. Второй сезон будет еще смешнее и еще драматичнее», — поделилась Воронина.

Ранее стала известна дата выхода новых «Папиных дочек».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях