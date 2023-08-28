Стала известна дата выхода нового сезона «Иванько»

Второй сезон сериала «Иванько» выйдет 18 сентября. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители ТНТ и Good Story Media.

Сериал рассказывает историю непохожих друг на друга людей, которые отчаянно пытаются наладить свою жизнь, но запутываются еще больше. В новых сериях вернутся к своим ролям — Валентина Мазунина, Лина Миримская, Виктория Заболотная, Денис Шведов, Алексей Вертков, Михаил Тройник, Анастасия Акатова, Антон Шаврин. К ним присоединился звезда сериала «Патриот» Дмитрий Журавлев.

Режиссером второго сезона стала креативный продюсер и сценарист «Иванько» Ксения Воронина. Она известна по работе над проектами «Физрук» и «Универ». Режиссер назвала основной из главных тем проекта — принятие. Также в новых эпизодах затронут отношения между мужчинами и женщинами, тему отцов и детей и самореализацию.

«Принятие, в первую очередь, себя. Что такое принятие, как полюбить себя, понять, чего ты хочешь от жизни, к чему стремишься, насколько это тебе важно, почему у тебя что-что не получается. Героини ищут ответ ответ на вопрос, что есть счастье для них, кто они вообще такие и как себя полюбить. Второй сезон будет еще смешнее и еще драматичнее», — поделилась Воронина.

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