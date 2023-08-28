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Стала известна дата выхода новых «Папиных дочек»

Сериал «Папины дочки. Новые» выйдет 18 сентября

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Онлайн-кинотеатр START/телеканал СТС

Сериал «Папины дочки. Новые» выйдет 18 сентября на телеканале СТС. Об этом сообщает ТАСС.

Премьера первой серии состоится в 19:00 по московскому времени. Сразу после эфира эпизоды появятся в онлайн-кинотеатре Start.

В предстоящих сериях Веник (Филипп Бледный) окажется на месте Сергея Васнецова (Андрей Леонов) из оригинального шоу — его и детей бросит жена Даша (Анастасия Сиваева), поэтому молодому отцу придется самостоятельно воспитывать девочек.

К своим ролям вернулись Филипп Бледный, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Елизавета Арзамасова, Анастасия Сиваева, Екатерина Старшова. Также к актерскому составу присоединились Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова и Полина Денисова.

27 августа стало известно, что Дарья Мельникова, исполнившая роль Жени Васнецовой, тоже вернулась в проект. Она продолжит линию своей героини — азартной спортсменки, которая не может устоять перед новыми рекордами и достижениями. Однако один из таких «подвигов» станет причиной проблем со здоровьем, и персонаж Мельниковой отправится в больницу.

Ранее Анна Хилькевич объяснила, почему сорвалась на Мамаева на съемках в Дубае.

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