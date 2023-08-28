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Павел Воля оплатил участницам шоу «Выжить в Дубае» шопинг на арабском рынке

Юморист Павел Воля выделил 100 тысяч рублей ради шопинга на шоу «Выжить в Дубае»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Юморист и ведущий шоу «Выжить в Дубае» Павел Воля предложил участницам проекта потратить 100 тысяч рублей на арабском рынке, пишет «СтарХит».

Комик пришел к участницам проекта в гостиницу и предложил им съездить на рынок, чтобы заняться шопингом. Одна из участниц при помощи Воли, который активно торговался с продавцами, приобрела себе кольцо с бриллиантом за 30 тысяч рублей. Другая девушка купила себе восточные духи. Однако они не оставили без внимания и других участников, которым не повезло остаться в пустыне. Павлу Мамаеву, Артему Калайджяну и Сергею Завгородневу они подарили браслеты, а Анне Хилькевич — арабские туфли.

«Я не поняла, почему тапки. Для меня ассоциация, что эти тапки могут унести меня домой. Дело близится к финалу и я ищу во всем подвох», — посмеялась Хилькевич.

Реалити-шоу «Выжить в Дубае» стартовало 25 июня 2023 года на ТНТ. В проекте приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Герои поделились на две команды и сражаются за приз в 10 млн рублей. В каждом выпуске команда звезд и людей «из народа» будут проходить соревнования за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне. Проект будет состоять из 12 серий.

Ранее Ольга Остроумова объяснила, почему не ходит на ток-шоу к Малахову.

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