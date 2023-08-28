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Валентина Талызина оправдалась за слова о настоящем отчестве Пугачевой

Актриса Валентина Талызина призналась, что ей безразлично отчество Пугачевой

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Актриса Валентина Талызина в интервью mk.ru оправдалась за слова о том, что настоящее отчество Аллы Пугачевой — Боруховна.

«Про отчество Пугачевой мне все равно. Я только говорила о том, что они (Пугачева и Ахеджакова. — «Газета.Ру») немножко поменяли себе отчества, подделываясь под общий фон. Вот, например, есть актриса Алиса Бруновна Фрейндлих, которая не отказалась ни от фамилии, ни от отчества своего отца», — уточнила Талызина.

Талызина уважает Фрейндлих за то, что она не отказалась от фамилии и отчества своего отца. При этом, по мнению актрисы, Пугачева не должна была скрывать свое настоящее отчество. Талызина заверила, что не испытывает антисемитских настроений. По словам актрисы, после ее слов об отчестве Пугачевой многие ее знакомые повели себя не лучшим образом.

«Ну, некоторые повели себя не очень хорошо. Но что я могу поделать? Я никогда не вру и не приписываю себе каких-то качеств, которых у меня не было», — резюмировала Талызина.

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина в своем интервью вспомнила о вырезанной сцене с Лией Ахеджаковой в картине Эльдара Рязанова «Андерсен. Сказка без любви», сказав, что не считает ту актрисой, а также высказалась об уехавшей в Израиль певице Алле Пугачевой.

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