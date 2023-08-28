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Кристофер Нолан лично представил «Оппенгеймера» в Китае

Режиссер Кристофер Нолан лично приехал в Китай на премьеру «Оппенгеймера»

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Sebastien Fremont/Keystone Press Agency/Global Look Press

Режиссер Кристофер Нолан прошелся по красной дорожке в Пекине, чтобы представить местным жителям свой новый фильм «Оппенгеймер». Об этом сообщает Deadline.

После премьерного показа ленты СМИ писали, что Нолану удалось «заставить сердца биться чаще», так как он стал одним из первых режиссеров, который возобновил пресс-туры в Китай после начала пандемии коронавируса. Помимо этого, незадолго до Нолана в азиатский регион приезжал и другой режиссер — Бен Уитли, который презентовал снятый совместный с Китаем фильм »«Мег 2: Впадина».

«Оппенгеймер» — байопик об американском физике и создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймер (Киллиан Мерфи). Также в картине сыграли Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни — младший, Флоренс Пью, Гари Олдман, Рами Малек, Кеннет Брана и Джош Хартнетт. Премьера фильма состоялась 21 июля 2023 года.

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