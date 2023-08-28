Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы пять лучших ролей актрисы Натальи Гундаревой

Россияне считают роль свахи Веры Голубевой лучшей ролью актрисы Гундаревой

close
100%
РИА Новости

Роль свахи Веры Голубевой в комедийной мелодраме «Одиноким предоставляется общежитие» посчитали лучшей в карьере артистки Натальи Гундаревой. Об этом стало известно из опроса, проведенного телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» ко дню рождения актрисы.

Всего в опросе участвовали 954 респондентов — за роль Веры Голубевой проголосовали 60% опрошенных. Этот фильм вышел в 1982 году, его снял режиссер Самсон Самсонов по сценарию Аркадия Инина.

Следом идет фильм «Однажды двадцать лет спустя» о судьбе многодетной матери Надежды Кругловой, созданный по сценарию того же Инина. В нем Гундарева исполнила главную роль. Этот фильм назвали любимым в карьере актрисы 38% респондентов. Хотя сама артистка признавалась, что не очень довольна работой.

Тройку лидеров замкнула лента «Вас ожидает гражданка Никанорова», в котором Гундарева исполнила роль работницы колхоза Екатерины Никаноровой. Его отметили 27% опрошенных.

Роль Нины Бузыкиной в трагикомедии Георгия Данелии «Осенний марафон» зрители поставили на четвертое место (проголосовало 24%). На пятом месте оказалась музыкальная комедия «Труффальдино из Бергамо» — 23%.

Зрители также часто отмечали работу Гундаровой в фильмах «Хозяйка детского дома», «Сладкая женщина» и «О бедном гусаре замолвите слово».

Ранее сообщалось, что Марго Робби могла сыграть в «Американской истории ужасов», но не прошла кастинг.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях