Названы пять лучших ролей актрисы Натальи Гундаревой

Роль свахи Веры Голубевой в комедийной мелодраме «Одиноким предоставляется общежитие» посчитали лучшей в карьере артистки Натальи Гундаревой. Об этом стало известно из опроса, проведенного телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» ко дню рождения актрисы.

Всего в опросе участвовали 954 респондентов — за роль Веры Голубевой проголосовали 60% опрошенных. Этот фильм вышел в 1982 году, его снял режиссер Самсон Самсонов по сценарию Аркадия Инина.

Следом идет фильм «Однажды двадцать лет спустя» о судьбе многодетной матери Надежды Кругловой, созданный по сценарию того же Инина. В нем Гундарева исполнила главную роль. Этот фильм назвали любимым в карьере актрисы 38% респондентов. Хотя сама артистка признавалась, что не очень довольна работой.

Тройку лидеров замкнула лента «Вас ожидает гражданка Никанорова», в котором Гундарева исполнила роль работницы колхоза Екатерины Никаноровой. Его отметили 27% опрошенных.

Роль Нины Бузыкиной в трагикомедии Георгия Данелии «Осенний марафон» зрители поставили на четвертое место (проголосовало 24%). На пятом месте оказалась музыкальная комедия «Труффальдино из Бергамо» — 23%.

Зрители также часто отмечали работу Гундаровой в фильмах «Хозяйка детского дома», «Сладкая женщина» и «О бедном гусаре замолвите слово».

Ранее сообщалось, что Марго Робби могла сыграть в «Американской истории ужасов», но не прошла кастинг.