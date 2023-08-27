Егор Крид рассказал о накаленной атмосфере в «Голос. Уже не дети»

Певец Егор Крид признался, что наставники шоу «Голос. Уже не дети» до сих пор притираются друг к другу. Об этом сообщает kp.ru.

Артисты Пелагея, Полина Гагарина, Дима Билан и Егор Крид поборются за таланты в «Голосе». По данным издание, новый сезон шоу пройдет по новым правилам. Во-первых, впервые в проекте будет четверо судей вместо трех. Во-вторых, впервые на сцене сойдутся чемпионы прошлых лет. Новый сезон «Голос. Дети» получил название «Голос. Уже не дети».

Крид признался, что иногда атмосфера на съемках новых выпусков «накаляется», однако он старается ее «разбавлять, как может». Артист признался, что ему порой не хватает колкого юмора наставника прошлых сезонов, рэпера Василия Вакуленко (Басты).

«Но все равно интересно. Думаю, зрителю понравится следить за этим процессом», — поделился Крид.

25 августа певец и член жюри «Голоса» Леонид Агутин признался, что у них с Пелагеей был «договорняк» на музыкальном телешоу.

Агутин рассказал, что в одном из сезонов телешоу поставил в пару двух сильных музыкантов — Антона Беляева и Алену Тойминцеву. При этом артист подчеркнул, что специально никогда не ставил в пару заведомо более слабого и более сильного артиста. По его словам, в этот момент к нему подошла Пелагея и заверила, что возьмет к себе в команду Беляева, если Агутин решит отдать предпочтение в пользу певицы.

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