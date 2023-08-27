Резидент Comedy Club Бебуришвили стал отцом

Комик Андрей Бебуришвили заявил в новом выпуске «Шоу Воли», что стал отцом. Об этом сообщает издание «Вокруг ТВ».

У Бебуришвили родилась дочь. Юморист признался, что жена Мария попросила его еще не раскрывать имя малышки. Телеведущий Павел Воля поздравил коллегу с пополнением.

«Пусть пока будет Волан-де-Морт. Ее пока нельзя называть», — пошутил артист.

В июне 2023 года Бебуришвили сыграл свадьбу с беременной возлюбленной. Мария — основательница книжного клуба. Она находится на последних сроках беременности. На торжестве присутствовали комики Тамби Масаев, Илья Макаров, Гураам Амарян, Игорь Джабраилов и Александр Ваш.

О том, что Бебуришвили готовится к скорой свадьбе, он рассказал в апреле. Он заявлял, что мероприятие обошлось ему и супруге в восемь миллионов рублей. Он планировал свадьбу на 150 человек.

Юморист уточнил, что намеренно скрывал от общественности свое намерение жениться, но в качестве доказательства своих планов продемонстрировал кольцо на безымянном пальце. Однако раскрывать детали романа или личность возлюбленной Бебуришвили не стал.

Ранее Яна Рудковская рассказала о сложном дне для ее семьи.