Ольга Остроумова рассказала, как быт «заедал» женщин-режиссеров

Народная артистка России Ольга Остроумова заявила в беседе с aif.ru, что в ее время не было много женщин-режиссеров.

По словам Остроумовой, семья и быт «заедали» тех женщин, кто заканчивал режиссерский факультет. Из кинематографисток того период она выделила Татьяну Лиознову и Ларису Шепитько. Актриса заявила, что сейчас много женщин, которые находятся «в режиссуре». Она считает, что женщина-режиссер должна обладать «женской мудростью и мужской хваткой».

«Но это не женская режиссура, это именно женщины в режиссуре. Ахматова, Цветаева не любили, кстати, когда их поэзию называли женской, а их самих — поэтессами. Поэт — это поэт. Сейчас появилось странные словечки — режиссерка, актерка, например. Ерунда, по-моему», — заявила артистка.

В августе актер Никита Волков заявил, что не чувствует разницы между работой с режиссерами мужчинами и женщинами. Актер заявил, что гендер не играет никакой роли в киноиндустрии. Он считает, что разный подход у режиссеров к съемкам зависит только от его личности.

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