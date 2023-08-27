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Звезда «Чебурашки» объяснила, почему долго скрывала беременность

Актриса Кузьмина не могла найти время на объявление о беременности

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Актриса Ольга Кузьмина призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что изначально не хотела скрывать так долго свою беременность.

Кузьмина раскрыла свое положение на последних сроках. Она объяснила, что из-за постоянных разъездов не могла найти время, чтобы сообщить поклонникам о будущем пополнении в семье. Известно, что у звезды родится дочь.

7 июня Кузьмина объявила о беременности. Она ждет ребенка от мужа Евгения Апанасевича. Артистка также воспитывает сына Гордея от экс-супруга Алексея Терещенко.

29 июля Кузьмина поделилась, как познакомилась с Апанасевичем. Их первая встреча произошла в мае 2021 года на съемках шоу «По секрету всему свету» в Белоруссии. Во время съемок проекта Апанасевич всячески ухаживал за артисткой и помогал ей. Кузьмина призналась, что возлюбленный ее очень сильно впечатлил.

После окончания работы Апанасевич и Кузьмина продолжили общение по сети. В один день артистка и шоумен встретились в Москве. По словам актрисы, после этой встречи они поняли, что их общение не должно заканчиваться.

Ранее телеведущая Екатерина Стриженова сообщила о пополнении в семье.

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