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Группа The Killers опечалена реакцией на концерте в Грузии из-за российского фаната

Вокалист The Killers Флауэрс заявил, что опечален реакцией на концерте в Грузии

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Amy Harris/Invision/AP

Вокалист рок-коллектива The Killers Брэндон Флауэрс заявил в интервью The Sunday Times, что группа расстроена реакцией фанатов в Грузии на приглашение российского фаната на сцену.

По словам Флауэрса, он также не подразумевал под фразой, что «все мы братья и сестры», поддержку спецоперации России на Украине.

«Мы хотим, чтобы наши концерты проходили в атмосфере единения. (...) Нас печалит, что так получилось», — заявил он.

Музыкант добавил, что находится «в кризисе», а потому планирует отказаться от стадионных концертов и от продолжения записи своего нового альбома, который почти готов.

Выступление группы проходило на стадионе Black Sea Arena в Батуми. Вокалист The Killers пригласил парня на сцену и спросил, откуда он. Молодой человек ответил, что его зовут Андрей и он из России. На это фронтмен сказал, что данный факт не является для него проблемой, и поинтересовался у зрителей, приемлемо ли, если они сыграют вместе песню.

В ответ на поступок Флауэрса некоторые зрители начали выкрикивать ругательства и покидать арену. Несмотря на это, группа сыграла одну песню с российским барабанщиком. При этом фронтмен заявил, что все люди братья, и концерт продолжился.

Ранее в Москве отменили показы «Барби», назначенные на 9 сентября.

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