В Турции попытались сорвать концерт Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров заявил во время своего концерта в Анталье, что неизвестный мужчина попытался сорвать его выступление. Слова исполнителя передает «Экспресс-газета».

Как признался артист, зритель хотел повредить технику на концерте — он выдернул шнур и вскоре сбежал. После этого Киркоров назвал неизвестного «трусом».

«Ничто нам не помешает и никто. Мы воюем открыто и честно — песнями. И если мы палим, то только залпом любви большой ко всем. И я, как народный артист России, с полной ответственностью об этом говорю. Мы пели и будем петь. Не назло, а на бис», — заявил музыкант.

23 августа сообщалось, что Киркоров задолжал Федеральной налоговой службе более трех миллионов рублей. По данным Telegram-канала «Звездач», общая сумма задолженности исполнителя перед ФНС составляет 3 миллиона 324 тысячи 230 рублей и 13 копеек. Другие детали неизвестны.

В 2019 году ходили слухи, что ФНС заблокировала счета Киркорова из-за задолженностей. Но налоговая опровергла сообщения, отметив, что артист чист перед ФНС.

Ранее сообщалось, что актер Павел Деревянко прогадал с криптоинвестициями и задолжал 45 млн рублей.