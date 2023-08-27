Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Турции попытались сорвать концерт Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров назвал трусом попытавшегося сорвать концерт зрителя

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров заявил во время своего концерта в Анталье, что неизвестный мужчина попытался сорвать его выступление. Слова исполнителя передает «Экспресс-газета».

Как признался артист, зритель хотел повредить технику на концерте — он выдернул шнур и вскоре сбежал. После этого Киркоров назвал неизвестного «трусом».

«Ничто нам не помешает и никто. Мы воюем открыто и честно — песнями. И если мы палим, то только залпом любви большой ко всем. И я, как народный артист России, с полной ответственностью об этом говорю. Мы пели и будем петь. Не назло, а на бис», — заявил музыкант.

23 августа сообщалось, что Киркоров задолжал Федеральной налоговой службе более трех миллионов рублей. По данным Telegram-канала «Звездач», общая сумма задолженности исполнителя перед ФНС составляет 3 миллиона 324 тысячи 230 рублей и 13 копеек. Другие детали неизвестны.

В 2019 году ходили слухи, что ФНС заблокировала счета Киркорова из-за задолженностей. Но налоговая опровергла сообщения, отметив, что артист чист перед ФНС.

Ранее сообщалось, что актер Павел Деревянко прогадал с криптоинвестициями и задолжал 45 млн рублей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях