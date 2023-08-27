Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, где похоронят Глеба Панфилова

Директор «Ленкома» Варшавер: прощание с Глебом Панфиловым пройдет 30 августа

close
100%
Николай Гнисюк/Global Look Press

Народного артиста РСФСР, режиссера Глеба Панфилова похоронят рядом с супругой Инной Чуриковой, рассказал директор театра «Ленком Марка Захарова», заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер, передает ТАСС.

«Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище, Глеб Панфилов будет похоронен рядом со своей супругой, Инной Чуриковой», — уточнил он.

По словам Варшавера, прощание с режиссером состоится 30 августа, но место прощания еще не определено.

Панфилов скончался 26 августа в возрасте 89 лет. Он пережил свою супругу и музу на семь месяцев.

По данным Mash, Панфилов умер в одной из столичных больниц. Возможной причиной смерти был второй по счету инсульт. Врачи боролись за его жизнь больше часа.

Народная артистка СССР Инна Чурикова ушла из жизни 14 января.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях