Стало известно, где похоронят Глеба Панфилова

Народного артиста РСФСР, режиссера Глеба Панфилова похоронят рядом с супругой Инной Чуриковой, рассказал директор театра «Ленком Марка Захарова», заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер, передает ТАСС.

«Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище, Глеб Панфилов будет похоронен рядом со своей супругой, Инной Чуриковой», — уточнил он.

По словам Варшавера, прощание с режиссером состоится 30 августа, но место прощания еще не определено.

Панфилов скончался 26 августа в возрасте 89 лет. Он пережил свою супругу и музу на семь месяцев.

По данным Mash, Панфилов умер в одной из столичных больниц. Возможной причиной смерти был второй по счету инсульт. Врачи боролись за его жизнь больше часа.

Народная артистка СССР Инна Чурикова ушла из жизни 14 января.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.