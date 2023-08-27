Названа вероятная причина смерти режиссера Панфилова

Причиной смерти режиссера Глеба Панфилова стал повторный инсульт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источники издания подчеркнули, что медики боролись за жизнь Панфилова больше часа.

До этого директор театра «Ленком» Марк Варшавер заявил, что режиссер и сценарист Глеб Панфилов скончался на 90-м году жизни.

10 августа директор театра «Ленком» рассказывал, что режиссер Глеб Панфилов продолжает лечение в больнице и чувствует себя нормально.

11 мая Панфилова доставили в институт Склифосовского с инсультом. 18 июня режиссера перевели из реанимации в больничную палату. Врачи оценивали состояние Панфилова как тяжелое. Варшавер также сообщал, что у него развилась пневмония. Позже директор «Ленкома» рассказывал об улучшении самочувствия режиссера.

Глеб Панфилов начал свою карьеру в 1959 году. Он работал заведующим отделом пропаганды и агитации Свердловского горкома ВЛКСМ. В 1966 году режиссер начал работать на «Ленфильм», где снял свой первый художественный фильм «В огне брода нет». Картина удостоилась главного приза кинофестиваля в Локарно.

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