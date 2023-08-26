Режиссер Глеб Панфилов скончался на 90-м году жизни

Режиссер и сценарист Глеб Панфилов скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера.

«Произошло несчастье. Ушел из жизни великий режиссёр Глеб Анатольевич Панфилов», — сказал он.

Также Варшавер добавил, что о дате и времени прощания будет сообщено позже.

10 августа директор театра «Ленком» рассказывал, что режиссер Глеб Панфилов продолжает лечение в больнице и чувствует себя нормально.

11 мая Панфилова доставили в институт Склифосовского с инсультом. 18 июня режиссера перевели из реанимации в больничную палату. Врачи оценивали состояние Панфилова как тяжелое. Варшавер также сообщал, что у него развилась пневмония. Позже директор «Ленкома» рассказывал об улучшении самочувствия режиссера.

Глеб Панфилов начал свою карьеру в 1959 году. Он работал заведующим отделом пропаганды и агитации Свердловского горкома ВЛКСМ. В 1966 году режиссер начал работать на «Ленфильм», где снял свой первый художественный фильм «В огне брода нет». Картина удостоилась главного приза кинофестиваля в Локарно.

Ранее умер народный артист России Игорь Ясулович.