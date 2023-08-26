Никас Сафронов объяснил, почему завидует Федору Добронравову

Художник Никас Сафронов в разговоре с PROZvezd признался, что завидует крепкому браку своего друга Федора Добронравова.

«Я, по правде говоря, Федору немного завидую, потому что он смог построить крепкую семью. Он – прекрасный семьянин, который живет со своей женой уже больше сорока лет. У меня так не получилось. И уже не получится», — посетовал Сафронов.

Живописец пожаловался, что оба его брака не принесли ему ничего кроме разочарования. По словам Сафронова, во время развода обе его бывшие супруги прибегали к шантажу, устраивали истерики и оставили ему массу негативных воспоминаний. Именно поэтому художник зарекся официально жениться на следующей избраннице.

«Это не самые приятные воспоминания в моей жизни. Повтора таких ситуаций я больше не хочу. Поэтому девушкам, с которыми встречаюсь, сразу говорю, что никакого похода в ЗАГС больше быть не может. Они принимают мои условия, раз со мной встречаются», — резюмировал Сафронов.

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