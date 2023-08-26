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Дочь Славы рассказала об отношении к эскорту

Дочь певицы Славы Александра предупредила эскортниц о выгорании

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Пресс-служба

Дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала о своем отношении к эскорту. С 5-tv.ru она побеседовала на премьере фильма о секс-индустрии «Жизнь по вызову. Док».

Морозова отметила, что молодые девушки попадают в эскорт, сбегая от нищеты или желая более роскошной жизни, однако им не избежать выгорания.

«Любовь делает людей счастливыми. Рано или поздно ты выгоришь себя вот так отдавать», — считает Морозова.

Ответственность за то, что девушки попадают в эскорт, не всегда лежит на их родителях — на девушек влияют окружение и излишняя романтизация секс-услуг.

«Это не считается плохим. Если ты торговец оружием, это плохо, а если ты эскортница, то это не порицается. Это неправильно», — уверена девушка.

Александра Морозова призналась, что ее близкая знакомая была связана с эскортом, однако при этом оставалась хорошим человеком.

Накануне актриса Наталья Рудова заявила, что не считает эскортниц за женщин.

Ранее Бритни Спирс наняла домашнего медика.

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