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Константин Меладзе продает особняк на Рублевке

Mash: мать композитора Меладзе продаст особняк на Рублевке за 350 млн рублей

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Телеграм-канал «Mash»

Украинский композитор Константин Меладзе еще раз выставил на продажу свой дом в коттеджном поселке «Миллениум парк» на Рублевке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что особняк продаст мать певца.

Впервые дом пытались продать в феврале 2023 года за 300 млн рублей. Когда информация о личности продавца распространилась в СМИ, объявление сняли.

Недавно дом снова был выставлен на продажу от имени матери артиста, теперь дом можно купить за 350 млн руб.

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Телеграм-канал «Mash»

В предложение входят особняк общей площадью 700 кв. м, 36 соток земли, хамам, спортзал, камин, обои и мебель ручной работы из Италии.

В начале августа актер Билли Портер заявил, что вынужден продать дом из-за забастовок в Голливуде.

«Жизнь артиста, пока ты не заработаешь чертову уйму денег (а я их еще не заработал), все еще зависит от чека к чеку», — отметил Портер.

Ранее Билан ответил на критику своего многомиллионного гонорара за детский концерт.

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