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Билан ответил на критику своего многомиллионного гонорара за детский концерт

Певец Билан объяснил, что справедливо получил 5,4 млн рублей за концерт для детей

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bilanofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Поп-исполнитель Дима Билан ответил на критику своего многомиллионного гонорара за выступление на Международном детском форуме. Обращение к хейтерам артист опубликовал в своем Telegram-канале.

«Форум обратился ко мне с просьбой выручить их и выступить у них на мероприятии в связи с тем, что артистка, чье выступление было запланировано изначально, не успевала вернуться из поездки. Организаторам было необходимо срочно заменить артиста», — объяснил Билан.

Предложение от фонда было коммерческим, Билан согласился спеть на тех же условиях и отказался от запланированного выступления в Турции, чтобы поддержать детей. За это его команда получила 5,4 млн руб., и выплату артист считает справедливой.

«Хотел бы еще напомнить, что в сумму договора очень часто входит не только гонорар артиста, а также сопутствующие траты», — напомнил он.

Билан также подчеркнул, что исправно платит налоги, поддерживает фонд Натальи Водяновой «Обнаженные сердца», волонтерский проект «Михутка», помогает детям из разных семей, строит детские площадки и др.

Накануне Билан высказался о скандале артисток Славы и Успенской с хирургом Хайдаровым.

Ранее директор Британского музея ушел в отставку после скандала с кражами экспонатов.

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