На концерте Mötley Crüe жена Томми Ли оголила грудь

Супруга сооснователя рок-группы Mötley Crüe Томми Ли оголила грудь на концерте коллектива в Эль Пасо (Техас, США). Об этом сообщает Page Six.

60-летний барабанщик попросил посетителей концерта поднять футболки и показать свои груди, прежде чем потребовал того же от 36-летней жены.

«Я выведу на сцену свою жену и покажу вам ее чертовы сиськи», — сказал он.

Бриттани Ферлан действительно вышла на сцену и, улыбаясь, подняла белый топ. После она поцеловала мужа, подняла топ еще раз и покинула сцену.

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«Разве не так надо начинать вечеринки? Поехали!» — сказал Томми Ли и начал концерт.

Накануне во время выступления 27-летнего комика, популярного тиктокера Мэтта Райфа, 85-летнюю женщину атаковали бюстгальтером.

«Райф флиртовал с 85-летней женщиной, которая прилетела ради концерта из Флориды, и в нее бросили лифчиком. Зачем кому-то бросать что-то в пожилого человека, которому досталось все внимание шоумена?» — рассказал очевидец.

Ранее певица Келис рассталась с актером Биллом Мюрреем.