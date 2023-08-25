Книга «Индрагузик» Пригожина подорожала в тысячу раз

Детскую книгу «Индрагузик» Евгения Пригожина продают на Avito за 3,6 миллиона рублей. Это заметил Telegram-канал «SHOT Проверка».

Пригожин написал ее вместе с детьми 20 лет назад. По сюжету Индрагузик попал в страну маленьких человечков Индрагузию и спас правителя. В книге главный герой живет на люстре в театре, путешествует по ручью, ездит в метро в свернутом в трубочку журнале и разыскивает волшебную флейту.

В 2003 году автор описал книгу как мир своего детства.

«И еще: наш Индрагузик в этой книжке помог королю и спас королевство, в будущей книге он должен совершить нечто героическое», — отмечал Пригожин.

Произведение вышло тиражом в 1000 экземпляров, однако большую часть создатель «Индрагузика» подарил своим знакомым — директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому, экс-вице-премьеру Владимиру Яковлеву, экс-директору Русского музея Владимиру Гусеву и другим.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург. В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин числились среди пассажиров самолета.

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