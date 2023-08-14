Звезда «Уральских пельменей» раскрыла секрет своего крепкого брака

Актриса Илана Юрьева рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что секрет ее крепкого брака во взаимопонимании.

Юрьева заявила, что не воспринимает мужа как должное. И ее супруг тоже к ней почтительно относится.

Юрьева замужем за бизнесменом Дмитрием Дылдиным. В 2015 году у них родилась дочь Диана. По словам артистки, растить девочку им помогают бабушки, которые всегда на «подхвате».

Юрьева получила известность после участия в шоу «Уральские пельмени». Артистка выступает в комедийных скетчах юмористов. Она также играла в таких проектах, как «Универ. Новая общага», «След», «Реальные пацаны», «Литейный», «Одной левой».

В 2009 году команда КВН «Уральские пельмени» выпустила одноименное юмористическое шоу. В него входят комики — Андрей Рожков, Дмитрий Соколов, Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников, Сергей Исаев, Максим Ярица.

В июне 2023 года участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков возмутился количеству мата в выступлениях современных комиков. Артиста шокировало, что его коллеги очень много матерятся. Он назвал программы, в которых используется обсценная лексика, «адским трешем».

Ранее звезда «Уральских пельменей» раскрыл изнанку проекта.