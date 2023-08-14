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В Москве пройдет фотовыставка к юбилею Леонида Гайдая

Выставка к 100-летнему юбилею Гайдая откроется 26 августа в Москве

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«Мосфильм»

В Москве откроется фотовыставка, посвященная 100-летию со дня рождения режиссера Леонида Гайдая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента культуры Александра Кибовского.

Выставка пройдет с 26 августа по 12 сентября на Страстном бульваре. Мероприятие раскроет тему творческого пути, юности и фронтовой жизни Гайдая. На ней будут представлены уникальные фотоматериалы из личного архива семьи режиссера.

Отдельная часть экспозиции будет посвящена работам Гайдая — от режиссерского дебюта фильма «Долгий путь» до последней картины «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».

Также на выставке покажут карды из комедий Гайдая «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операции Ы», «Кавказской пленницы», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!». На фотостендах будут размещены специальные QR-коды, которые ведут на эпизоды.

«Фильмы Леонида Гайдая пережили и автора, и время, перешагнули и языковые, и возрастные границы, и вряд ли среди нас найдется человек, кто не знаком с фильмами Гайдая и кто не использовал бы в своей речи крылатые фразы его киногероев», — отметили в департаменте культуры.

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