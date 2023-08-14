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Леонид Агутин назвал главное преимущество «Фабрики звезд»

Певец Агутин назвал оригинальный контент главным преимуществом «Фабрики звезд»

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Пресс-служба Первого канала

Певец Леонид Агутин заявил в интервью с Надеждой Стрелец, что оригинальный контент стал преимуществом шоу «Фабрика звезд» перед другими программами.

Агутин заявил, что ни одна музыкальная программа на российском телевидении, кроме «Фабрики», не способна делать звезд. Он объяснил, что в шоу песни писались для конкретных артистов, поэтому молодые исполнители уже выходили после проекта со своим первыми хитами.

«Это аквариум, куда люди смотрят, с удовольствием наблюдают за жизнью этих рыбок и становятся их фанатами еще до их выхода на свободу», — отметил музыкант.

Агутин считает, что именно по этой причине многие финалисты программы «Голос» не получили должной известности.

«Дорога артистов самых хороших — один фиг в кавер-бенды. Ты поешь не свои песни. Это ресторанный репертуар. Ты не просто ресторанный певец, ты хороший ресторанный певец. Проходит финал «Голоса» и ровно на следующий день все заканчивается», — заявил артист.

В июле певец Прохор Шаляпин рассказал, что попал «немножко по блату» в шоу «Фабрика звезд».

Ранее актриса Людмила Чурсина вспомнила, как отказалась от съемок в Голливуде.

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