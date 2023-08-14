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Розенбаум ответил, о чем нужно писать в школьных учебниках по истории

Розенбаум: подтвержденную народом правду нужно писать в учебниках по истории

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В школьных учебниках по истории должна содержаться информация, которая честно расскажет людям о событиях, происходящих, в том числе, после 1991 года, сказал в интервью kp.ru народный артист России Александр Розенбаум.

При этом артист отметил, что считает допустимым то, что учебники истории дополняются или переиздаются после их выхода.

«История же меняется каждый день. <...> Вы просто напишите достаточно коротко о том, что — повторюсь — главное в истории и в ее учебниках — говорить правду. Правду с нашей стороны, нашу правду, которая подтверждена людьми, огромным количеством людей, народом», — сказал Розенбаум.

Музыкант добавил, что, если бы мог, в учебнике по истории он бы написал главу или раздел об искусстве в новейшей истории и его развитии, а также о медицине.

7 августа стало известно, что в новом учебнике по истории были полностью переписаны разделы о периоде 1970-х – 2000-х годов, а также добавлен раздел, описывающий события последних девяти лет — начиная от присоединения Крыма к России и заканчивая СВО. Авторы писали новые главы в период с апреля этого года до середины лета.

Ранее помощник президента России, профессор, доктор исторических наук Владимир Мединский рассказал о главе про СВО из нового учебника по истории.

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