Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге признали экстремистской книгу «Осада» Джеймса Мейсона

Суд Петербурга запретил распространение книги «Осада» Джеймса Мейсона в России

close
100%
Storm Books

Приморский районный суд города Санкт-Петербурга признал текст книги «Осада» («Siege») Джеймса Мейсона экстремистским материалом, запрещенным к распространению на территории Российской Федерации. Об этом сообщает «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

Речь идет о третьем издании текста, который разместили пятого сентября 2017 года в электронном формате на 527 страницах. Суд включил в единый реестр доменных имен 11 адресов, там содержатся ссылки на страницы с ныне запрещенной информацией. Установлено, что администрирование веб-страницами проводилось за границей — Украина, Германия, США и Панама.

«Согласно выводам, изложенным в заключении экспертов, в книге приводится противопоставление «Системы» (государства, действующей власти) и революционного движения. Единственным способом борьбы с «Системой» автор книги называет ее уничтожение через революцию и террор», — подчеркивается в сообщении.

В октябре 2021 года следственный отдел УФСБ России по Республике Бурятия возбудил уголовное дело о создании и участии в деятельности экстремистского сообщества с целью подготовки и совершения на территории Республики противоправных действий — преступники планировали совершить насильственные преступления в отношении лиц без определенного места жительства. Обвиняемые придерживались ультраправой идеологии, которая оказалась сформирована в том числе благодаря книги «Осада» Джеймса Мейсона.

Ранее Владимир Машков рассказал, как относится к уехавшим из России артистам.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях