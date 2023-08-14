В Петербурге признали экстремистской книгу «Осада» Джеймса Мейсона

Приморский районный суд города Санкт-Петербурга признал текст книги «Осада» («Siege») Джеймса Мейсона экстремистским материалом, запрещенным к распространению на территории Российской Федерации. Об этом сообщает «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

Речь идет о третьем издании текста, который разместили пятого сентября 2017 года в электронном формате на 527 страницах. Суд включил в единый реестр доменных имен 11 адресов, там содержатся ссылки на страницы с ныне запрещенной информацией. Установлено, что администрирование веб-страницами проводилось за границей — Украина, Германия, США и Панама.

«Согласно выводам, изложенным в заключении экспертов, в книге приводится противопоставление «Системы» (государства, действующей власти) и революционного движения. Единственным способом борьбы с «Системой» автор книги называет ее уничтожение через революцию и террор», — подчеркивается в сообщении.

В октябре 2021 года следственный отдел УФСБ России по Республике Бурятия возбудил уголовное дело о создании и участии в деятельности экстремистского сообщества с целью подготовки и совершения на территории Республики противоправных действий — преступники планировали совершить насильственные преступления в отношении лиц без определенного места жительства. Обвиняемые придерживались ультраправой идеологии, которая оказалась сформирована в том числе благодаря книги «Осада» Джеймса Мейсона.

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