Пони присоединился к забастовке Гильдии актеров в США

Каст и члены съемочной группы сериала «Парки и зоны отдыха» вышли на пикет в поддержку забастовок Гильдии актеров в США. Об этом сообщает Deadline.

Среди представителей актерского ансамбля шоу оказался пони Малыш Себастьян, сыгравший в сериале. Другими участниками пикета были Обри Плаза, Адам Скотт, Ник Офферман, Ретта, Джим О'Хейр, Бен Шварц, Элисон Беккер, Джо Манде, Сьюзэн Йигли, Аллан МакЛеод и Колтон Данн.

«Парки и зоны отдыха» на пикете. Как приятно снова увидеть эту милую семью. На один день дольше, на один день сильнее», — написала в соцсетях актриса Сьюзэн Йигли.

12 июля 2023 года истек предыдущий трехлетний контракт, заключенный между профсоюзами актеров и голливудскими мейджорами. Стороны не смогли прийти к новому соглашению, и 13 июля началась забастовка Гильдии киноактеров и Федерации артистов телевидения и радио США.

Почти 98% членов профсоюза проголосовали за то, чтобы актеры вышли на улицы. Среди тех, кто поддержал коллег, были Брэд Питт, Джордж Клуни, Мэтт Дэймон и др. В знак солидарности актер Дэйн Джонсон пожертвовал рекордную сумму Гильдии киноактеров США.

Ранее группа Metallica пожертвовала $200 тысяч на благотворительность.