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Певица Слава рассказала, как начала гнить заживо после родов

Певица Слава призналась, что после родов две недели ходила с гниющей плацентой

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Слава в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) вспомнила, что после рождения дочери Александры Морозовой врачи оставили в ее организме гниющую плаценту.

«Когда уже настал мой срок, пришло время рожать, я начала терять сознание. Врачи говорят: «Нельзя, нельзя, не тужься». Я уже ничего не соображала, и она улетела где-то на полметра-метр. И вы понимаете, что произошло, — конечно, у меня порвалось все. Прямая кишка вылетела на сантиметров 20», — рассказала Слава.

Акушерам удалось поймать дочь Славы, однако самой певице потребовалась помощь реаниматологов. Исполнительница отметила, что после родов стала чувствовать себя сильно хуже: у нее сводило челюсть, пропал аппетит и все тело покрылось вздутыми венами. Врачи считали, что Слава страдает от послеродовой депрессии, однако выяснилось, что медики оставили внутри звезды плаценту, которая начала гнить.

«Когда я поехала на очередную медицинскую проверку, мне сказали, что во мне гниет кусок плаценты. Как я вообще выжила в этой ситуации, всем врачам было просто удивительно. Я гнила две недели, просто гнила», — рассказала Слава.

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