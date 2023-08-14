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Екатерина Волкова увлеклась паранормальными явлениями во время подготовки к роли ведуньи

Актриса Екатерина Волкова пересмотрела все сезоны «Битвы экстрасенсов» ради роли

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Актриса Екатерина Волкова на «Шоу Воли» рассказала, что пересмотрела все сезоны шоу «Битва экстрасенсов» ради подготовки к роли в «СуперИвановых».

«Подумала, что сейчас я посмотрю, что они делают. Они же все разные и ведут себя по-разному. Ну и я «подсела». Я пересмотрела все сезоны «Битвы экстрасенсов», — призналась Волкова.

В ответ на это ведущий шоу Павел Воля напомнил, что существуют и другие передачи про медиумов, однако Волкова возразила, что не готова тратить столько времени на просмотр подобных телешоу. К тому же, отметила актриса, она уже достаточно неплохо разбирается в сверхъестественных вопросах. При этом артистка вспомнила, что во время съемок ленты про семью с суперсилами на площадке иногда происходили необъяснимые вещи.

«Пару раз у нас было так, что окно откроется, то окно закроется резко. Понимаешь, гробовая тишина, и вдруг что-то упадет. И вот ты сидишь и думаешь, что, может быть, правда мы тут что-то такое творим. И не знаю, есть ли у нас какие-то способности, либо кто-то к нам уже приходит», — резюмировала Волкова.

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