Супруга Хайдарова разбогатела после брака с монгольским бизнесменом

Супруга хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши была замужем за «водочным королем» из Монголии. Об этом сообщает «Светский хроник».

Издание считает, что именно из-за бывшего супруга у бизнесвумен начался стремительный карьерный рост. Однако неизвестно, по какой причине Сильваши развелась с мужчиной из Монголии.

На сайте бренда одежды жены хирурга написано, что она находилась в Монголии на протяжении пяти лет — с 2010 по 2015 год. Помимо этого, Сильваши владеет несколькими салонами красоты и управляет клиникой пластической хирургии.

При этом у нее есть дочь София от первого брака, о котором женщина не любит распространяться.

В 2021 году Светлана Сильваши вышла замуж за хирурга Тимура Хайдарова, торжество проходило на родине врача в Узбекистане. В 2022-м у пары родилась дочь Амира.

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