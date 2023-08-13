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Лайма Вайкуле высказалась о популярности Аллы Пугачевой

Певица Лайма Вайкуле заверила, что Пугачеву никогда не забудут

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laima_vaikule_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Лайма Вайкуле на YouTube-шоу «И Грянул Грэм» заявила, что певицу Аллу Пугачеву никогда не забудут.

«Каждый раз когда мне говорят, что «Аллу забудут, она такая-сякая, всеми забытая». Я в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выложила фрагмент, как мы с Пугачевой решили снять пародийный ролик с сигаретой, побаловаться. 3,7 миллиона просмотров только из-за баловства Аллы», — заявила Вайкуле.

Вайкуле уверена, что Примадонну не забудут, потому что нельзя забыть то, «с чем прожил всю жизнь». По мнению исполнительницы, Пугачева останется звездой до последней секунды жизни всех тех, кто сейчас критикует певицу.

Фестиваль Лаймы Вайкуле проходил в Юрмале с 26 по 30 июля. В 2022 он был перенесен. Организаторы мероприятия объясняли перенос ситуацией на Украине. Традиционно в Laima Rendezvous участвовали российские исполнители, включая Филиппа Киркорова и Хиблу Герзмава, также основным языком фестиваля является русский.

В зале присутствовали шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), певица Алла Пугачева и рок-музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом). Также на фестивале Вайкуле выступили украинские музыканты Вера Брежнева и Макс Барских, попросивший, чтобы следующее мероприятие прошло в «украинском Крыму».

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