Муж Лены Катиной Спиридонов впервые показал лицо сына

Супруг певицы Лены Катиной Дмитрий Спиридонов опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимки их ребенка Демьяна, которому 11 июля исполнился ровно месяц.

«Растем. Начинаем болтать — это в папу», — подписал мужчина.

В комментариях поклонники Катиной и просто знакомые пары поздравили родителей с небольшим праздником.

«Растите здоровыми»; «С первым, самым важным и нежным месяцем вас!»; «C такого ракурса — копия папы», — написали в комментариях.

11 июля певица родила сына от бизнесмена Дмитрия Спиридонова. Мальчика назвали Демьяном. Спиридонов и Катина поженились 18 июня 2022 года. Этот брак стал вторым для артистки — она была женой словенского рок-музыканта Сашо Кузмановича. 22 мая 2015 года у них родился первенец, которого назвали Александром, а в 2019 году супруги развелись. Певица говорила в интервью, что не препятствует общению бывшего мужа с ребенком.

14 июля Катина призналась, что вторые роды были физически тяжелыми, но легкими морально. По словам певицы, она уже знала к чему готовиться и как все происходит.

Ранее певицу Лиззо исключили из шоу Супербоула на фоне секс-скандала.